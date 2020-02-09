09.02.2020 09:56 - Güncelleme: 09.02.2020 09:56

Doğduğun Ev Kaderindir gerçek hikaye mi? Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitaptan uyarlandı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Son zamanların en çok merak edilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Yönetmeliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat’ın yazdığı ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisi izleyiciler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Başrollerini Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.“Doğduğun Ev Kaderindir”, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR GERÇEK HİKAYE Mİ?

Demet Özdemir ve İsmail Çelikkol'un başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun ‘Camdaki Kız’da da yer alan gerçek hikâyesinden uyarlandı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Demet Özdemir (Zeynep)

26 Şubat 1992 de Kocaeli'nde dünyaya gelen Demet Özdemir 27 yaşındadır. 2013 yılından beri sanat camiası içinde yer alan Demet Özdemir 1.70 boyu ile kısa ama iyi bir dansçı ve oyuncudur. Son dönemde Erkenci Kuş dizisinden partneri olan Can Yaman ile yaşadığı iddia edilen aşk ile gündeme gelen Demet Özdemir parçalanmış aile çocuğudur. Anen babası ayrıldıkra sonra anne ve ablası ile İstanbul'da yaşamıştır. Demet Özdemir ilk olarak dansçı olarak ekranlada yer almış ve şarkıcı Bengü'nün dans ekibinde yer alarak Bengü'nün arkasında dans etmiştir. Kimder di ki o küçük dansçı kız bu gün dünyanın tanıdığı bir oyuncu olacaktır. Güzelliği dansının önüne geçen Demet Özdemir'e 2 yıl boyunca yoğun bir oyunculuk eğitimi almış ve ilk dizisi Sanar Bir Sır Vereceğim'de yer almıştır. Demet Özdemir o dönemde daha 21 yaşındadır. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura dizisinde yer almış ir çok ünlü ismin yer aldığı dizi tutmasa da Demet Özdemir yapımcıların gözdesi haline gelmiştir. Daha sonra bir çok başrol teklifi alan Demet Özdemir ilk başrol deneyimini Yusuf Çim ile Çilek Kokusu isimli yaz dizisinde yaşamıştır. 2017 de ise No:309 dizisinde Lale karakteri ile yer almıştır. 2018 da ise Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterine hayat vermiştir. Özellikle Ortadoğu da milyonlarca hayrana sahiptir.

İbrahim Çelikkol (Mehdi)

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol 1982 Kocaeli doğumludur ve şuanda 37 yaşındadır. İlk olarak model olarak sektöre giren İbrahim Çelikkol gençlik döneminde uzun boyu ile basketbol oynamış ve başarılı olarak basketbolda milli olmuştur. İbrahim Çelikkol modellik yaparken Osman Sınav'ın onun yeteneğini keşfetmiş ve İbrahim Çelikkol'dan oyunculuk dersleri almasını istemiştir. İbrahim Çelikkol'un ilk projesi Pars Narkoterör isimli sinema filmidir. Pars Narkoterör filmi ile çok beğenilen İbrahim Çelikkol daha sonra Merhamet dizisinde erkek başrol de yer alarak artık herkes tarafından tanınan bir oyuncu olmuştur. 2017’de Seddülbahir 32 Saat'te ve 2018 de Siyah Beyaz Aşk dizisinde yer alan İbrahim Çelikkol son olarak Muhteşem İkili dizisinde yer almış ama dizisi tutmamıştır. İbrahim Çelikkol şuanda mimar Mihre Mutlu ile evlidir.

Engin Hepileri

Engin Hepileri deyince eskiden Kara Ekmek dizisinde hayat verdiği Taylan karakteri gelmekteydi. Engin Hepileri 2019 da Kimse Bilmez dizisinde Uygar karakteri ile çok sevildi ve artık izleyici onu Taylan olarak biliyor. 3 Mart 1978 de İstanbul da dünyaya gelen Engin Hepileri İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi almıştır. Tiyatronun yanınsa seslendirme sanatçısı olarak da görev yapan Engin Hepileri tiyatro yatığı sırada oyunculuk yeteneği ile yapımcılara kendini fark ettirerek dizilerde yer almaya başlamıştır. İlk dizisi Yaprak Dökümü dizisidir. Engin Hepileri’nin Sen Benimsin dizisi ile tanınan Beyza Şekerci ile mutlu bir evliliği vardır.

Fatih Koyunoğlu

Fatih Koyunoğlu denilince herkesin aklına İstanbullu Gelin dizi gelmektedir. Dizi de hayat verdiği Akif karakteri ile milyonların sevgilisi olmayı başarmıştır. 1 Ocak 1979 da İstanbul da doğan Fatih Koyunoğlu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur ve 40 yaşının içindedir. 2004 yılından beri dizi ve filmlerde yer alan yakışıklı oyucu ilk olarak Beni Böyle Sev dizisinde hayat verdiği İlyas karakteri ile ilk defa önemli bir projede önemli bir rolde yer almıştır. Daha sonra da 2016 yapımı Yeter dizisinde Zafer olarak kendisini göstermiştir.

Ayça Erturan

Ayça Erturan Çok Güzel Hareketler ile ünlenen isimlerden biridir. İyi bir tiyatrocu olan Ayça Erturan 1 Ağustos 1983 İstanbul doğumludur. 36 yaşında olan güzel oyuncu Çok Güzel Hareketler bittikten sonra Evli ve Öfkeli dizisinde hayat verdiği Dilek karakteri ile artık dizilerin de aranan isimlerinden biri olmuştur. Ayça Erturan’nı milyonların sevgilisi yapan proje ise baş rolünde Özge Özpirinççi’nin yer aldığı Kadın dizisi olmuştur. Ayça Erturan Kadın Dizisinde Yeliz karakteri ile yer almış dizinin 3. sezonunda Yeliz ölünce milyonlar ağlamıştır. Ayça Erturan Levent Kırca’nın oğlu Oğulcan Kırca ile evlidir.

Zuhal Gencer

Tiyatro Eğitim Stüdyosunda tiyatro oyunculuğu eğitimi almış ve bir çok tiyatro topluluğun da yer almıştır. Bakırköy Belediye Tiyatrosunda da görev yapan Zuhal Gencer Çağan Irmak’ın Ulak filmi ile tiyatrodan sinemaya geçmiştir. Son olarak Canevim dizisinde Günnur karakteri ile yer alan Zuhal Gencer Sevdaluk dizisinde hayat vverdiği Hayriye ve Anne dizisinde hayat verdiği Saniye karakterleri ile televizyonda çok sevilmiştir.Kocaeli Şehir Tiyatrosu bünyesinde aktif olarak oyunlarda yer alan Zuhal Gencer evli ve bir çocuk annesidir.

Nurşim Demir (Mehdi’nin Annesi)

Nurşim Demir farklı tiplere çok başarılı giren yıllarını tiyatro sahnelerine vermiş Türkiye’nin sayılı usta oyuncularından biridir. Özellikle No:309 dizisin de İsmet Babaanne karakteri ile yer alan Nurşim Demir 2018 de de Sen Anlat Karadeniz dizisinde Saniye olarak yer almış iki dizisine de katkı sağlamıştır. 29 Mayıs 1952 de İstanbul da doğan denenyimli tiyatrocu 67 yaşının içindedir ve hala aynı anda iki dizi de yer alabilecek kadar da enerjik ve hayat doludur. Devlet Tiyatro Sanatçısı olan Nurşim Demir Hacattepe Konservatuvar’ın ilk mezunlarındandır. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin de kaderini belirleyebilecek oyunculardan biridir. Dizi de Zeynep’in kaynanası ve Mehdi’nin annesi olarak yer alacaktır.