25.12.2019 12:40 - Güncelleme: 25.12.2019 12:40

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilk bölümü bugün ekranlara gelecek. Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryosunu kaleme aldığı “Doğduğun Ev Kaderindir” hakkında araştırmalar hız kazandı. Doğduğun Ev Kaderindir Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları neler? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Doğduğun Ev Kaderindir ve Gülseren Budayıcıoğlu hakkınnda tüm merak edilenleri sizler için derledik..

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

TV8’ ekranlarında bugün yayınlanmaya başlanacak olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hakkında araştırmalar yapılıyor. Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryosunu kaleme aldığı dizi izleyenleri ekrana kilitleyecek.

‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanmıştır.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR, KİTAPLARI NELER?

Gülseren Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara’da doğmuştur. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Öğrenci iken TRT Ankara radyosunda ve televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yaptı. Ankara’da serbest hekimlik yaptı.

Hastaları ile olan görüşmelerini kaleme aldığı Madalyonun İçi isimli kitabını çıkardı. 2005 yılında hastaların sosyal güvencelerini kullanarak Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Ankara'nın ilk özel psikiyatri merkezini açtı. Madalyon psikiyatri merkezinde kendisi gibi başarılı hekimler ile çalıştı.

2008 yılında Günahın Üç Rengi, Hayata Dön ve Kral Kaybederse isimli eserlerini yayınladı. 2013 yılında Madalyon Psikiyatr Merkezinin Levent Şubesini açtı. Kitaplarında yılların verdiği özel tecrübeleri herkesle paylaşmak adına kitaplar yayınladı.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİTAPLARI

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları şöyle; Camdaki Kız, Hayata Dön, Kral Kaybederse, Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü, Madalyonun İçi ve Kral Teo Kitabı olarak biliniyor.