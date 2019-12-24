24.12.2019 13:59 - Güncelleme: 24.12.2019 13:59

Doğduğun Ev Kaderindir nerede çekiliyor? Doğduğun Ev Kaderindir konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Başrollerinde; Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un yer aldığı, yapımcılığını OGM Pictures, Onur Güvenatam’ın, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği, senaryosunu Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlayarak Eylem Canpolat’ın yazdığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yarın ekranlara merhaba diyecek. Doğduğun Ev Kaderindir dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

OG medya tarafından yapılan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul’da başlamıştır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından esinlenerek senaryolaştırılmış gerçek bir hayat hikayesi olarak karşımıza çıkacak. Dizi dram ağırlıklı ve zorlu bir aşkın hikayesi anlatılacaktır.

Mehdi ile Zeynep çocukken büyük acılar çekmiş ve zorlu bir hayat mücadelesi veren iki gençtir. İkisi de çocukluklarının üzerinden yıllar geçse de ruhları çocukken çektikleri acılar ve aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı insan geçmişin acılarını birlikte hissedecekler. hissini birbirinde bulacak.

Hayat, Mehdi ve Zeynep’e küçüklükten beri hiç gülmemiş ve iyi davranmamıştır. Yaralı ruh halleriyle büyüyen Mehdi ile Zeynep yaşları ilerledikçe sevgiyi de birbirlerinde bulacaklardır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol üstleniyor. Diğer oyuncular ise; Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Ayça Erturan, Zuhal Gençer ve Nurşim Demir gibi oyunculardır.