Doğru Parti, ''Ortada bir ittifak yoktu'' diyen Muharrem İnce'yi belgeyle yalanladı

Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile ittifak kuran Memleket Partisi Muharrem İnce, ittifaktan ayrıldı. İnce'nin ittifakı bıraktığını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıkladı.

ÖZDAĞ: BÖYLE BİR TEPKİ VERECEĞİNİ TAHMİN ETTİM



Özdağ, katıldığı canlı yayında 'O kendisini aday olarak görüyor ama halk yoğun bir şekilde Mansur Yavaş ismini talep ediyor, ben Mansur Yavaş'a çağrı yaptığım zaman Muharrem İnce'nin böyle bir tepki verebileceğini tahmin ettim' ifadelerini kullandı.

İNCE İTTİFAKI KABUL ETMEDİ



Özdağ'ın ardından açıklamada bulunan İnce, "Ortada bir ittifak yoktu ki ayrılayım" diyerek Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile ittifak kurduğunu yalanladı. İnce'yi ittifak içinde olduğu Doğru Parti, yalanladı. Doğru Parti tarafından yayınlanan belgede, ittifakın 6 Şubat'ta kamuoyuna duyurulacağı, deprem felaketi sebebiyle açıklamanın yapılamadığı anlaşıldı.