Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Türk gemisini taciz eden Yunan fırkateyni engellendi

Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisini taciz eden Yunan fırkateyni, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca engellendi.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisini taciz  eden Yunan fırkateyni, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca engellendi. 

Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
 
“Barbaros Hayreddin Paşa” gemisi tarafından Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda bu sabah (18 Ekim) itibariyle yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlanmıştır.
 
Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hususta dün yapılan basın açıklaması uluslararası hukuk bakımından tamamen temelsizdir. Yunanistan’ın gerçekçi olmayan iddialarında ısrar etmesi¸ ikili ilişkilere ve bölge istikrarına zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır.
 
Türkiye kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan egemen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Bu vesileyle Yunanistan’a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz."
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polisler yol ortasında tartışan şahsın belindeki silahı böyle aldı

Polisler yol ortasında tartışan şahsın belindeki silahı böyle aldı

Konsolosluk binasındaki incelemelerde kırmızı lekeli bu görüntü merak konusu oldu

Konsolosluk binasındaki incelemelerde kırmızı lekeli bu görüntü merak konusu oldu

Kadının karnını keserek bebeğini çaldılar

Kadının karnını keserek bebeğini çaldılar

En düşük maaş 2.370 liraya çıkacak

En düşük maaş 2.370 liraya çıkacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA