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Doğu Akdeniz'de dikkat çeken kare! Bakanlık paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 13:39 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 13:45
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Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Bakanlığın paylaşımında, "Doğu Akdeniz’de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsü... Deniz Kuvvetlerimiz, denizlerdeki gözümüz İHA’lar ile Mavi Vatanımızı sürekli gözetleyerek hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla koruyor." ifadeleri yer aldı.

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