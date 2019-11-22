Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz.'
- AA
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