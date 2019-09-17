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Doğu Akdeniz’de gövde gösterisi: Türkiye nefes aldırmıyor

Doğu Akdeniz’de ABD, Yunanistan, Fransa, İsrail ve Mısır’a karşı tek başına mücadele veren Türkiye, bölgede arama ve sondaj çalışmalarını sürdürürken şimdi de ‘Kararlılık-2019’ tatbikatına başladı. 22 Eylül’e kadar sürecek tatbikat, Türkiye’nin enerji denkleminde Doğu Akdeniz’de oldu bittiye izin vermeyeceğini ortaya koyuyor.

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Türkiye, Akdeniz’de sahip olduğu ruhsat alanlarında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsat sahalarındaki arama ve sondaj çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’la birlikte hareket eden ABD, Fransa, Rusya, İsrail, Mısır'a karşı tek başına mücadelesini sürdüren Türkiye, sık sık gerçekleştirdiği tatbikatlarla da gücünü ve kararlığını gösteriyor. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Antalya'dan yayınladığı NAVTEX'lere göre Türkiye, Akdeniz'de adeta nefes aldırmıyor.
 
ARALIKSIZ TATBİKAT
Deniz Kuvvetleri, Akdeniz'de icra ettiği başarılı tatbikatlarının ardından Kararlılık-2019 tatbikatına hazırlanıyor. Tatbikatın amacı Deniz Kuvvetleri, Kara ve Hava Kuvvetleri ile müşterek çalışabilirlik usulleri ve karşılıklı destekleme kabiliyetleri, harekata hazırlık seviyelerini yükseltmek için gerçekleşecek. 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Ege ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek olan tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından fırkateynler, korvetler, hücumbotlar, amfibi gemiler, denizaltılar, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları ile Sualtı Taarruz, Sualtı Savunma Timleri ve Amfibi Deniz Piyade Taburları, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı, hedef çekme uçağı ve elektronik destek uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından arama kurtarma korveti ile sahil güvenlik botları katılacak.
 
GÖLCÜK, ERDEK, FOÇA VE AKSAZ
Tatbikat, 16 Eylül'de gemilerin Gölcük, Erdek, Foça ve Aksaz’dan hareketleri ile başladı. Tatbikat kapsamında fiili silah atışları, temel deniz harp nevileri ve amfibi harekâta yönelik eğitimler ile kriz ve harp dönemine yönelik faaliyetler icra edildi. Öte yandan Antalya ve Mersin açıklıklarında iki ayrı Atış eğitimi gerçekleşecek. 16-20 Eylül ve 18, 20 ve 21 Eylül'de eğitimler icra edilecek. Aynı zamanda 16-20 Eylül'de Askeri eğitimler gerçekleşecek. Akdeniz'de DENİZKURDU-2019, Mavi Vatan-2019, DYNAMIC GUARD-2019 gibi birçok tatbikat gerçekleşmişti.
 
HER İKİ UÇTA DA SONDAJ VAR
Adanın Kuzeyindeki Yavuz Sondaj gemisi Karpaz-1 kuyusunda, Fatih Sondaj gemisi ise adanın güneyinde Finike-1 kuyusunda sondaj faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Öte yandan Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis de Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını sürdürüyor. D. Akdeniz açıklarında bilimsel çalışmalar sürdürülüyor. Geçtiğimiz gün Yunanistan'ın da yakından takip ettiği ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından derin sularda işletilen Türk araştırma gemisi Bilim-2, 13-16 Eylül arası çalışmalar yapmıştı. Bilim-2, 16-18 Eylül'de de Akdeniz'de olacak.
 
(Yeni Şafak)

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

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