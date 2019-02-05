Doğu Akdeniz’de temel harp eğitimleri gerçekleştirildi
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar Doğu Akdeniz’de temel harp eğitimlerini gerçekleştirdi.
TSK'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 kapsamında Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na katılan Dz. K. K.lığı bağlısı unsurlarımız Doğu Akdeniz’de temel harp nevi eğitimleri icra etmiştir" ifadelerine yer verildi.
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 kapsamında Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na katılan Dz. K. K.lığı bağlısı unsurlarımız Doğu Akdeniz’de temel harp nevi eğitimleri icra etmiştir. https://t.co/KeUMDRyEHy pic.twitter.com/Jzdqj31OB1— TSK (@TSKGnkur) 5 Şubat 2019
NATO unsurlari ile yapılan deniz eğitimleri hakkında TSK, TCG GELİBOLU fırkateynimizin görev yaptığı bilgisine yer verdi. TCG GELİBOLU fırkateynimizin yanı sıra TCG BARBAROS fırkateyni, TCG BAFRA korveti, TCG AKAR akaryakıt gemisi ve bir Deniz Karakol Uçağımız da Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na katıldı.
Doğu Akdeniz’in uluslararası sularında yapılan eğitimlerde, TCG BARBAROS fırkateynimiz ve TCG BAFRA korvetimiz, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine refakat etti.
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