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Doğu Akdeniz'de yalnız kalan Rum lider, Türkiye'ye gaz gelirlerinden pay teklif etti

Ekim ayında KKTC'de yapılacak seçimlere kilitlenen Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, seçimleri Mustafa Akıncı'nın kazanmasını istediğini dolaylı yoldan ifade etti. Doğu Akdeniz'de yalnız kalan Anastasiadis, Ankara'nın enerji arama haklarını tanıdığı takdirde Kıbrıslı Türklere gaz gelirlerinden pay teklif etti.

07 Haziran 2020 Pazar 13:54 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 13:54
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, AB-Türkiye ilişkileri, Doğu Akdeniz ve KKTC'deki seçimlerle ilgili açıklamada bulundu.

ANASTASİADİS’İN ÜMİDİ AKINCI

Politico'ya konuşan Anastasiadis, KKTC'nin mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın kazanmasını istediğini dolaylı yoldan ifade etti. Anastasiadis, yaptığı açıklamada, "Ekim ayında Kıbrıslı Türkler sandık başına gidecek ve Mustafa Akıncı yeniden lider seçilirse, adanın iki yakası arasındaki yeniden birleşme müzakereleri "kesinlikle" devam edebilir" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE GAZDAN PAY TEKLİF ETTİ

Sözü Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere getiren Anastasiadis, bölgede olduğu düşünülen doğal gaz yataklarının adil bir şekilde bölünmesi şartıyla ve Ankara'nın, enerji arama haklarını tanıdığı takdirde Kıbrıslı Türklere gaz gelirlerinden pay teklif etti.

HADDİNİ AŞAN SÖZLER

Doğu Akdeniz'de KKTC ve Türkiye'nin haklarını görmezden gelerek tek taraflı haksız girişimlerde bulunan Rum Kesimi'nin Cumhurbaşkanı, haddini aşarak, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini azaltmazsa, AB üyeliğine aday olma statüsünü kaybetmelidir" açıklamasında bulundu.

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