Doğu Akdeniz’de enerji birikimi

Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı (E) Oramiral Eşref Uğur Yiğit, 90’lı yılların sonunda “Doğu Akdeniz’in 21. yüzyılın en keskin hesaplaşmasının yapılacağı bölge” olacağını belirterek dikkatleri Doğu Akdeniz ve Ege’ye yöneltti. Biz de bölgedeki mevcut durumu okuyucularımız için toparladık.

TÜRKİYE’NİN İHTİYACI

Doğu Akdeniz bölgesi İsrail deniz yetki alanlarında 2009’da Tamar (318 milyar metreküp - bcm), 2010’da Leviathan (605 bcm); Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sözde münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) 2011’de Afrodit (129 bcm) ve Mısır MEB’inde 2015’te Zohr (850 bcm) doğal gaz sahalarının keşfedildi. Doğu Akdeniz havzasında toplamda 3,5 trilyon metreküp keşfedilmemiş doğal gaz; 1,7 milyar varil keşfedilmemiş petrol kaynağı bulunduğu tahmin ediliyor.

TÜKETİM MİKTARI

2010 yılı tüketim miktarları dikkate alındığında, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon rezervinin, Türkiye’nin yaklaşık 572 yıllık, Avrupa’nın ise 30 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu hesaplandı. Bölgenin bu potansiyeli, enerji taşımacılığının da ötesinde, bizatihi sahip olduğu doğalgaz ve petrol rezervleri ile ekonomik bir değer olduğu ortaya çıktı. Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunan bazı ülkelerin konuya ilişkin bazı faaliyetleri özetle şöyle:

l İSRAİL:Deniz yetki alanlarında 2009 (Tamar) ve 2010 (Leviathan) yıllarında gerçekleştirdiği keşiflerle Doğu Akdeniz’de enerji alanında önemli bir aktör haline geldi. Sonraki dönemde daha küçük boyutlarda 5 ayrı gaz rezervi daha keşfetti. Bu alanlardan 2013 yılından bu yana, kendi iç pazarına gaz tedariki sağlıyor. İsrail sözkonusu rezervler sayesinde, 2020 itibariyle ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 70’ini doğal gazdan üretmeyi hedefliyor. Sadece Tamar rezervinden çıkarılan günlük 30 milyon metreküplük doğal gaz bile, İsrail’in elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılıyor.

DOĞAL GAZ REZERVİ

l MISIR:2015 yılı Ağustos ayında İtalyan ENI şirketi, Mısır MEB’inde Zohr sahasını keşfetti. 850 milyar metreküp (bcm) tahmini doğal gaz rezerviyle Zohr son yıllardaki en büyük doğal gaz yatağı keşiflerinden biri oldu. 16 Aralık 2017’de, 9,9 milyon m3/gün üretim kapasitesiyle faaliyete başlanan Zohr sahasında, Eylül 2018 itibarıyla günlük üretim 57 milyon m3/gün olarak ölçüldü. Sahanın üretiminin 2019 yılı sonunda 77 milyon m3/gün seviyesini aşmasının beklendiği yönünde açıklamalar yapıldı. ENI verilerine göre ise Mayıs 2019 itibarıyla üretim 76 milyon m3/gün seviyesine ulaştı.

RUHSAT ALDILAR