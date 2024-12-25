Türkiye ve Suriye arasında yapılması planlanan Deniz Yetki Anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra, Türkiye'nin bölgedeki jeopolitik gücünü önemli ölçüde artıracak. Öte yandan Türkiye'nin enerji politikalarına stratejik fırsatlar sunarak ekonomik büyümeye de katkı sağlayacak.

Ayrıca Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ve petrol rezervlerinin araştırılması ve işletilmesi için yeni imkanlar sağlayacağı değerlendiriliyor. 24 TV'de Murat Çiçek'in sunumuyla izleyiciyle buluşan Açık Görüş programında, AHBVÜ Öğr. Üyesi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE YETKİ ALANINA SAHİP OLACAK"

İki ülke arasında jeopolitik gücü artıracak ve stratejik enerji koridoru açacak deniz yetki anlaşmasına ilişkin Orallı, Türkiye'nin, Kıbrıs Rum Kesimi'nin "bana aittir" iddiasında bulunduğu deniz yetki alanlarında arama yapma yetkisine sahip olacağını belirtti.

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Orallı, Türkiye'nin Libya ile Deniz Yetki Alanı Anlaşma sürecine değinerek Suriye konusuna şöyle açıklık getirdi:

Suriye ve Türkiye arasında yapılabilecek bir Deniz Yetki Anlaşması'yla beraber ilk defa olmakla beraber Türkiye Kıbrıs Rum Kesimi'nin "Bana aittir" iddiasında bulunduğu deniz yetki alanlarında arama yapma yetkisine sahip olacak. Hem denizin üstündeki kaynaklar, hem de denizin altında kalan hidrokarbon yatakları... Yani birkaç trilyon dolar olduğu ABD tarafından 2003 yılında tespit edilmiş doğalgaz ve petrol kaynakları bağlamında artık Türkiye sahada aktif bir rol üstlenecek şekilde Mavi Vatanı'nı büyültecek.