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Doğu Anadolu eksi 17'yi gördü

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

AA1 Aralık 2024 Pazar 11:13 - Güncelleme:
Doğu Anadolu eksi 17'yi gördü
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Gece sıcaklığın sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Erzurum'da, park halindeki araçların camları buz tuttu.

Cami bahçelerindeki şadırvanların buzla kaplandığı kentte, binaların çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

- ARDAHAN

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Ardahan'da da buzlanma meydana geldi.

Yol ve kaldırımların yanı sıra Kura Nehri yüzeyinde buz tabakası oluştu.

- KARS

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye, halı ve brandalarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.

  • Erzurum hava
  • Ardahan soğuk
  • Kars etkisi

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