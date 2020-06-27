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Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

AA27 Haziran 2020 Cumartesi 10:03 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 10:03
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Bölge genelinde sabah saatlerinde Kars, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ile Ardahan'da 12, Erzurum'da 15, Ağrı'da 16, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 24, Ardahan'da 20 ve Kars'ta 19 derece olması öngörülüyor.

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