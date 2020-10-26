Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

AA 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:42 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:42

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Sıcaklığın, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıklığı, sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Gece il merkezlerindeki en düşük hava sıcaklığı ise Ardahan'da sıfırın altında 3, Kars ve Ağrı'da sıfır, Erzincan'da 1, Erzurum'da 2, Iğdır'da 6 derece olarak derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır'da 24, Erzincan'da 23, Ağrı'da 21, Kars'ta 20, Erzurum ve Ardahan'da 19 derece olması bekleniyor.