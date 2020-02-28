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Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma don ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde için kuvvetli buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

AA28 Şubat 2020 Cuma10:14 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 10:14

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Erzurum ve Erzincan çevrelerinin zaman zaman kuvvetli 40 ila 70 kilometre hızında esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 4, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 12, Kars'ta 11, Ardahan'da 7, Erzurum'da 3 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 12, Iğdır'da 11, Erzincan'da 10, Erzurum ve Ardahan'da 5, Kars'ta 4 ve Ağrı'da 3 derece olacak.

Bölgedeki kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Erzurum Palandöken'de 68, Kars Sarıkamış'ta 75 ve Erzincan Ergan'da 65 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ile don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsü olan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

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