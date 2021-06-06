Doğu Anadolu'da muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başında

AA 06 Haziran 2021 Pazar 11:53 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 11:53

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda Erzurum'un Azizeye, Oltu, Hınıs, Olur, Karaçoban, Horasan, Tekman, Karayazı, Çat ve Şenkaya'daki bazı mahallelerde vatandaşlar muhtar belirlemek için oy kullanmaya başladı.

Güvenlik güçleri de söz konusu mahallelerde güvenlik önlemi aldı.

Ağrı'da merkeze bağlı Yazıcı ve Sarıdoğan ile Hamur ilçesinin Kaynaklı ve Danakıran köyleri, Kars'ta merkeze bağlı Subatan köyü ve Fevziçakmak Mahallesi, Ardahan'da merkeze bağlı Tunçoluk ve Tepesu ile Göle ilçesine bağlı Yanatlı köyleri, Iğdır'da merkeze bağlı Çalpala ve Suveren köyleri ile Tuzluca ilçesine bağlı Ombulak, Kırbulak ve Bağlan köyleri, Erzincan'da ise merkeze bağlı Kavakyolu ve Davarlı mahalleleri ile İliç ilçesinde 3, Kemaliye ve Refahiye ilçelerinde 5'er, Üzümlü ve Çayırlı ilçelerinde birer köy ve mahallede muhtarlık seçimi için sandık kuruldu.

Seçmenler, sabah erken saatlerde oylarını kullanmak için sandık başına gitti.

Polis ve jandarma ekiplerinin ise oy kullanma işleminin sorunsuz yürütülmesi için tedbirler aldı.

Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.



