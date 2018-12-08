Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı, çok bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor. Yağışlar, sabah saatlerinden itibaren Erzincan, öğleden sonra ise bölge genelinde görülecek.

Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışlar, Iğdır ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kara dönüşecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 4, Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Ağrı'da 4, Erzurum'da 3 ve Ardahan'da 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 10, Tunceli'de 8, Erzincan'da 7, Ağrı'da 5, Erzurum ve Ardahan'da 4, Kars'ta ise 3 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Erzurum Palandöken'de 34, Kars Sarıkamış'ta 30, Erzurum Konaklı'da 15, Erzincan Ergan'da 10 santimetre ölçüldü.