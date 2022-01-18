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4 ile için buzlanma, don ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma, don ile çığ uyarısında bulunuldu.

AA18 Ocak 2022 Salı 09:10 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 09:11
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, çok bulutlu öğle saatlerinde Muş ve Bitlis çevrelerinde, akşam da Van'ın kuzeyi ile güneybatısında karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın sıfırın altında olmak üzere Van'da 4, Muş'ta 6, Bitlis ve Hakkari'de 8 derece olması bekleniyor.

Buzlanma, don, sis ve pus hadiselerinin görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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