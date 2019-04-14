Doğu Anadolu'daki 4 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Tunceli, Erzincan, zamanla Erzurum ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde gece saatlerine kadar zaman zaman 40-60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı Iğdır'da 24, Erzincan ve Tunceli'de 20, Ağrı'da 15, Kars ve Ardahan'da 14, Erzurum'da 13 derece olacak. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 6, Erzincan ve Iğdır'da 4, Erzurum'da 1, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2, Kars'ta 4 derece ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Sarıkamış'ta 74, Palandöken'de 122, Konaklı'da 94 ve Ergan'da 185 santimetre belirlendi. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde meydana gelebilecek kar erimeleriyle oluşabilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.