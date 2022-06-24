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Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

AA24 Haziran 2022 Cuma 19:15 - Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda Van, Şırnak ve Hakkari ile Siirt'in doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 kilometre/saat) ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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