Doğu buz kesti: Göle eksi 28'i gördü

IHA 15 Şubat 2020 Cumartesi09:46 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 09:46

Doğu Anadolu Bölgesi soğuk havanın etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarına teslim olan bölgede hayat durma noktasına geldi. Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde sıfırın altında 28 derece ile en soğuk yerleşim yeri oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Erzurum ve Erzincan çevreleri çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da eksi 14, Ağrı’da eksi 27, Ardahan’da eksi 19, Kars’ta eksi 22, Erzurum’da eksi 16, Iğdır’da eksi 8 derece ölçüldü.

Kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken’de 83, Kars Sarıkamış’ta 70, Erzincan Ergan’da 74 santimetre ölçüldü.