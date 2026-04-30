  • Doğu Guta katliamının hesabı sorulacak! Bin 400 kişinin katili enselendi
Güncel

Doğu Guta katliamının hesabı sorulacak! Bin 400 kişinin katili enselendi

Suriye İçişleri Bakanı Anas Al-Kattab, 2013 yılında Doğu Guta'da bin 400 kişinin hayatını kaybettiği kimyasal saldırının sorumlusu Tümgeneral Adnan Abboud Halva'nın Terörle Mücadele birimi tarafından yakalandığını duyurdu. Haberin ardından Doğu Guta halkı sokaklara inerek kutlamalara başladı.

IHA30 Nisan 2026 Perşembe 12:52 - Güncelleme:
Doğu Guta katliamının hesabı sorulacak! Bin 400 kişinin katili enselendi
Suriye'de Esad rejimi döneminde işlenen insanlık suçlarının hesabı tek tek soruluyor. 2013 yılında Doğu Guta'da kadın ve çocuklar dahil bin 400 sivilin hayatını alan kimyasal saldırının kilit ismi Tümgeneral Adnan Abboud Halva, yürütülen operasyonla yakalandı. Yakalama haberi Doğu Guta sokaklarında büyük sevinçle karşılandı.

DOĞU GUTA KATLİAMCISI KISKIVRAK ELE GEÇİRİLDİ

Suriye'de Esad rejimi döneminde gerçekleştirilen Doğu Guta kimyasal katliamla bağlantılı olan ve bin 400 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Adnan Abboud Halva'nın emniyet güçleri tarafından yakalandığı açıklandı.

Suriye'de Esad döneminde yapılan saldırılar ve işkencelerin sorumlularına yönelik operasyonlar sürüyor. Suriye İçişleri Bakanı Anas Al-Kattab, 2013 yılında Şam kırsalındaki Doğu Guta'da düzenlenen kimyasal saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen Tümgeneral Adnan Abboud Halva'nın yakalandığını duyurdu. Aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu bin 400 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumlu tutulan Halva'nın Terörle Mücadele birimi tarafından ele geçirilmesinin ardından Doğu Guta'da halk sokaklara inerek kutlamalara başladı.

SAVAŞ SUÇLARININ HESABI SORULACAK

Halva, Doğu Guta'daki kimyasal saldırısı ve insan hakları ihlalleri nedeniyle suçlanan üç Suriyeli üst düzey subaydan biri olarak gösteriliyor.

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından 24 Nisan'da yapılan açıklamada, Şam'da 16 Nisan 2013'te 41 silahsız sivili infaz eden Esad rejiminin askeri istihbarat görevlisi Amjad Yousef'un yakalandığı kaydedilmişti.

