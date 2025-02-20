Doğu kara teslim: Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 644 yerleşim yerin ulaşıma kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 82 mahalle ile 182 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçelerde belediye ekipleri, kar yağışının ardından cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması başlattı.

Esnaf da iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.

- MUŞ

Muş'ta sabah etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı kentte, araçlar ilerlemekte zorlandı.

Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde kar yağışının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Kardan dolayı 112 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, bir an önce yolları açacaklarını ifade etti.

Malazgirt ilçesinde de kar, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi, karla beyaza büründü.



- BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yoğun kar nedeniyle il genelinde 196 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.



Kurtkan, yolların kısa sürede ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Beyaz örtüyle kaplanan kentte sürücüler ilerlemekte zorlandı, vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Belediye ve karayolları ekipleri ise kar temizleme çalışması yürüttü.

Tatvan ilçe merkezi de karla beyaza büründü.



- HAKKARİ

Hakkari'de dün akşam başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Vatandaşların ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizlediği kentte, ulaşımda aksamalar yaşandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 8 köy ve 64 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Belediye ve karayolları ekipleri de çarşı merkezi ve caddelerde kar küreme çalışması yaptı.