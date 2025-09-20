İSTANBUL 25°C / 18°C
20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
  • Güncel
  • Doğu Karadeniz'de sel ve heyelan uyarısı: Bakanlıktan 4 milyon lira acil destek
Güncel

Doğu Karadeniz'de sel ve heyelan uyarısı: Bakanlıktan 4 milyon lira acil destek

İçişleri Bakanlığı, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili olacak kuvvetli yağışlar için vatandaşları sel ve heyelan riskine karşı uyardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Rize'ye ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.

20 Eylül 2025 Cumartesi 21:41
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın öğle saatlerine kadar Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun ve Trabzon illerinde kuvvetli, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri, Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

"SEL VE HEYELAN" UYARISI

Vatandaşlardan, toprak doygunluğu göz önüne alındığında başta heyelan olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olmaları ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

BAKANLIKTAN 4 MİLYON LİRA ACİL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin, "Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahadayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Rize'de yoğun yağışın sebep olduğu sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahadayız. Geçmiş olsun Rize."

Bir günde yıllık yağışın yüzde 10'u düştü: Bakan Uraloğlu: Rize'deki felaketin vahameti geniş alana yayıldı

Vali son durumu açıkladı

