Güncel

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli kar ve yağmur uyarısı

Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ve kar uyarısında bulunuldu.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 14:45
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli kar ve yağmur uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cuma günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen kar yağışının Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman'ın, Batman'ın ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Malatya'nın güneyi ve Elazığ'ın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde kuvvetli yağmur öngörülüyor.

Yağışların cuma gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar ile şiddetli yağmur görülen yerlerde sel ve su baskını riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

