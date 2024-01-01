İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2024 Pazartesi / 20 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,4957
  • EURO
    32,9219
  • ALTIN
    1956.16
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Doğubayazıt'ta feci kaza: 1 ölü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

IHA1 Ocak 2024 Pazartesi 00:59 - Güncelleme:
Doğubayazıt'ta feci kaza: 1 ölü
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Kaza, saat 08.55 sıralarında Ağrı-Çaldıran yolu üzeri Çetenli kavşağında meydana geldi.

Abdülkerim Baydemir idaresindeki 65 LA 541 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazayı farkeden çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kamyon şoförünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.