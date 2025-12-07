Doğu'da kış etkisini artırıyor... Ardanuç-Ardahan kara yolu ulaşıma kapatıldı

Ardanuç-Ardahan arasında bulunan 2580 rakımlı Bülbilan Yaylası, kış aylarında yaşanan şiddetli tipi ve yüksek kar örtüsü nedeniyle "kışın kapanması gereken riskli yollar" statüsünde yer alıyor. Bu kapsamda Ardahan-Artvin kara yolunun 17'nci kilometresinden cd Ardanuç-Ardahan kara yolunun 30'uncu kilometresinden itibaren yol trafiğe kapatılarak. ilkbahara kadar karla mücadele çalışması yapılmayacağı bildirildi.

Karayolları 102. Şube Şefliği ekipleri, Geçitli köyü mevkiisine yerleştirdikleri demir bariyer ve uyarı tabelalarıyla yolun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığını duyurdu.