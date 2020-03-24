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Doğu'da Kovid-19 önlemleri

Erzurum, Kars ve Ardahan'da güvenlik görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, sokağa çıkan 65 yaş üstü kişileri, kronik hastaları ve bir araya gelen grupları evlerine dönmeleri için anonsla uyardı.

AA24 Mart 2020 Salı 17:47 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 17:47
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Erzurum'da da salgın için alınan tedbirler titizlikle sürdürülüyor.

Polis ve zabıta ekipleri, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla ülke genelinde başlatılan tedbirler kapsamında, cadde ve sokaklarda devriye atarak 65 yaş üzeri vatandaşları evde kalmaları yönünde anonslarla uyarıyor.

Ekipler, toplu halde bulunan vatandaşların da dağılmasını isteyerek evlerinde bulunmasının sağlıkları için önem arz ettiğini anons etti.

- KARS

Kars'ta zabıta ve polis ekipleri, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla ülke genelinde başlatılan tedbirler kapsamında cadde, sokak ve pazar alanlarında denetim yaptı.

Zabıta ekipleri yasağa uymayarak dışarı çıkan 65 yaş üzeri vatandaşları evde kalmaları ve sosyal destek gruplarından yardım istemeleri için uyardı.

Ayrıca Eski Köy Garajı, Kazım Paşa ve Faikbey Caddelerini denetleyen zabıta ekipleri vatandaşlara kolonya ikram etti.

Halkın yoğun olduğu bölgelerde de polis ekipleri araçlarından megafonla, "Sayın vatandaşlarımız, sevdiklerinizin sağlığı için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı vardır. Bu yasağa uymayan vatandaşlar hakkında işlem yapılacaktır." diye anons yaptı.

- ARDAHAN

Ardahan'da ise ekipler, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde başlatılan tedbirler kapsamında cadde, sokak ve pazar alanlarında denetim yaptı.

Zabıta ekipleri oturma banklarına güvenlik şeridi çekti, vatandaşları bilgilendirmek için yazılar astı. Polis ekipleri de sokaklarda anonsla vatandaşların evlerine gitmesi uyarısında bulundu.

Ekipler, ayrıca çalışmalar ve salgın hakkında esnafı bilgilendirerek broşür dağıttı.

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