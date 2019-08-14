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Doğu'da sıcak hava uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 10, Ağrı ve Erzurum'da 13, Iğdır ve Erzincan'da 18, Tunceli'de 21 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 40, Erzincan'da 39, Iğdır'da 38, Ağrı'da 35, Kars ve Erzurum'da 33, Ardahan'da ise 32 derece olması bekleniyor.

Bölgede mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklık sebebiyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşlar, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda uyarıldı.

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