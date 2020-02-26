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Doğum günü videosu büyük beğeni topladı: Başkan Erdoğan deyince...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için AK Parti İstanbul teşkilatının hazırladığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

HABERİN
VİDEOSU
26 Şubat 2020 Çarşamba08:38 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 08:59

Sosyal medyada paylaşılan videoda vatandaşların 'Recep Tayyip Erdoğan deyince...' sorusuna verdiği yanıtlar yer alıyor.

Başkan Erdoğan'ın doğum günü videosu büyük beğeni topladı: Erdoğan deyince...

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