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Doğum istatistikleri açıklandı

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,6 azalarak 1 milyon 248 bin 847'ye geriledi.

  • AA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Revize edilen 2017 yılı verilerine göre, 1 milyon 295 bin 784 olarak belirlenen canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl yüzde 3,6 azalarak 1 milyon 248 bin 847 oldu.

Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kızlardan oluştu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2017 yılında 2,07 çocukken, geçen yıl 1,99 olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.

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