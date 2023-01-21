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Doğumda bebeğin kafasını kestiler: Doktor çığlık attı

Çorlu'daki özel bir hastanede 1,5 yıl önce sezaryen doğum yapan Sevgi Küçük, doktorun neşterle karnını keserken bebeğin de kafasını kestiğini iddia etti.

21 Ocak 2023 Cumartesi 10:02 - Güncelleme:
Doğumda bebeğin kafasını kestiler: Doktor çığlık attı
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Özel bir hastanede sezaryen doğum yaptıran doktor, iddiaya göre neşterle annenin karnını keserken bebeğinin de kafasını kesti. Minik kızları ölümden dönen Sevgi ve Yasin Küçük çifti, 1.5 yıl önce yaşanan skandal olayla ilgili hâlâ dava açılmamasına isyan etti.

Tekirdağ Çorlu'daki özel bir hastanede 1.5 yıl önce doğum yapan Sevgi Küçük'ün iddiasına göre karnını neşterle kesmek isteyen doktor, anne karnındaki bebeğin kafasını kesti. Bebeğini kucağına aldığında başında büyük bir kesik izini görünce şoke olan genç kadın, ailecek psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.

DOKTOR ÇIĞLIK ATTI, BAYILDIM

Sabah 08.30 gibi sezaryen doğuma alındığını belirten Sevgi Küçük, "İğne yaptılar, belden aşağımı uyuşturdular. Doğuma girdiğimde kendimdeydim. Daha sonra doktorun çığlıklarını duydum. 'Önümden çekilin, tampon yapın' diye bağırıyordu. Karnımda filan baskı hissettim ve ya onlar bayılttı ya kendim bayıldım" dedi. Doğumun ardından baba Yasin Küçük Çorlu Adalet Sarayı'nın yolunu tutarak sorumlular hakkında şikayetçi oldu. CNNTÜRK'e konuşan aile soruşturmanın hâlâ tamamlanmamasına sitem etti, sorumluların cezalandırılması için davanın bir an önce açılması istedi.

2 CM'LİK ÇİZİK DEYİP 60 DİKİŞ ATTILAR

Baba Küçük, doğum sonrası kendi doktorlarının 4-5 meslektaşıyla odalarına geldiklerini belirterek şöyle konuştu: "Bana dediler ki; 'Yasin Bey çocuğunuz da 1-2 santim çizik var kafa derisinde' dediler. Çocuğu yoğun bakıma gidip gördüğümde bandajlarını açtırdım. Biraz çizik değil 15 santim çizik ve yırtık. En az 50-60 dikiş vardı kafasında."

ÖMÜR BOYU İZLE YAŞAYACAK

Minik Deniz'in başındaki koca kesik izini hayatı boyunca taşıyacağı öğrenildi.

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