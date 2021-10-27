Doğunu en soğuk şehri belli oldu

AA 27 Ekim 2021 Çarşamba 11:02 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 11:02

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 5 derece, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 8, Erzurum'da 6, Ağrı'da 4, Erzincan ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 22, Erzincan'da 17, Ağrı ve Iğdır'da 15, Erzurum'da 13, Kars ve Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları kırağı ile kaplandı.

Soğuk yüzünden bazı araçların güçlükle çalıştığı kentte vatandaşlar araçlarının camlarını kırağıdan temizlemek ve araçlarını çalıştırmak için çaba sarf etti.

