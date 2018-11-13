Doktor, asker ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 FETÖ şüphelisi yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) 'Ege Bölgesi mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.