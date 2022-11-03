Doktor Levent Acar, saç ekiminde altın kuralları açıkladı

Saç ekim operasyonu sonrasında hastaların uyması gereken bazı kurallar vardır. Yeni ekim işlemi gerçekleştirilen saç köklerindeki hassas yapı ilk 15 gün korunmalıdır. Bu konuda operasyonu gerçekleştiren uzmanlar tarafından hastalar uyarılır ve yüksek ısı, soğuk ya da rüzgar ve yağmur gibi durumlarda korunması tavsiye edilir.

Köklerin saç derisine tutunmasını sağlayabilmek için doktor tavsiyelerini uyulmasının altını çizen Dr. Levent Acar saç ekimi sonrası sert temastan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

BAŞARILI SAÇ EKİMİ ÖNERİLERİ

Saç ekimi operasyonlarında altın kural olarak ifade edilen bazı detaylar hem hastanın sağlığı hem de saçların sağlıklı görünümü için önemli. Gerçekleştirilen operasyonların ardından saç dipleri sürekli nemli tutulmalı böylelikle bölgede kabuklanma önlenir.

En az 15 gün aşırı sıcak ve aşırı soğuğa karşı korunduğundan dolayı saç kurutma makinesi kullanılmamalı. Başarılı bir saç ekimi sonrasında doktorun tavsiyelerini kesinlikle uyulmalı.

İLK 15 GÜN DİKKAT

Saç ekim operasyonundan önce ve sonra alkol ya da tütün tüketimine ara verilmeli. Hem köklerin alındığı dönor bölge hem de yeni ekim yapılan bölge hassas olduğundan dolayı darbelerden korunmalı.

Yeni ekilen saç köklerinin çıkış açısının bozulmaması deriye sağlam tutulması açısından önemli olduğu için yatış pozisyonuna dikkat edilmeli. Saç dökülmesini en önemli nedenlerinden olan stresten uzak durulmalı. İlk 15 gün boğazı dar kıyafetler giymek yerine rahat giyinip çıkarılabilen kıyafetler tercih edilmeli.