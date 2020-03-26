İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4025
  • EURO
    7,0266
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    91764.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Doktor Mehmet Öz'den, ABD'lilere 'koronavirüs' çağrısı: Panikten kaçının
Güncel

Doktor Mehmet Öz'den, ABD'lilere 'koronavirüs' çağrısı: Panikten kaçının

Doktor Mehmet Öz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ardından ABD'lilere panikten kaçınmaları çağrısında bulundu.

AA26 Mart 2020 Perşembe 17:31 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 17:31
ABONE OL

ABD'de yayın yapan televizyon kanalı Fox News'e konuşan Öz, Amerikalılara Kovid-19 salgı sona erene kadar sakinliklerini korumaları gerektiğini söyledi.

Öz, paniğin kişinin sağlığında yıkıcı etkisi olabileceği uyarısında bulunarak, "Panik, sizi başarılı olmanız için gereken sakinlikten uzaklaştırır." dedi.

Küçük ağrı ve öksürüklerde bile virüse yakalanıldığı düşüncesinin oluştuğuna işaret eden Öz, bu durumun endişeden kaynaklandığının ve bundan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

Öz, İtalya'da yapılan bir araştırmada "Kovid-19'un yavaş mutasyona uğradığının tespit edildiği" iddiaları bulunduğuna değinerek, bu gelişmenin hastaların tedavisine önemli katkısının olacağını kaydetti.

Sağlık camiasının, paniğin virüsten daha kötü sonuçlar doğuracağı endişesi taşıdığını vurgulayan Öz, sakinliğin korunması ve panikten kaçınılması çağrısı yaptı.

ABD'de, Kovid-19 vaka sayısı 68 bin 836, ölü sayısı ise 1047 olarak duyurulmuştu.

1300 yıllık mozaik tablo ele geçirildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık
Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Kilise mahzeninden çıktı!
Kilise mahzeninden çıktı!

Kilise mahzeninden çıktı!

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız
Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Valilikten açıklama geldi
Valilikten açıklama geldi

Valilikten açıklama geldi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.