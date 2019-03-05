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Doktor Pınar Türkoğlu hakkında yasal işlem başlatıldı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde araştırma görevlisi Dr. Pınar Türkoğlu’nun sosyal medya hesabından tedaviye gelen tesettürlü hastalarının fotoğrafını çekip, ‘Söyleyecek bir şey bulamıyorum’ paylaşmasına gelen tepkiler üzerine üniversite açıklama yaptı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, gerekli yasal işlemleri başlattığını duyurdu.

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İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi çalışan Dr. Pınar Türkoğlu’nun hastaneye tedaviye gelen tesettürlü hastalarının fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından, ‘Söyleyecek bir şey bulamıyorum’ notuyla paylaşması tepkiye neden oldu. Gelen tepkiler üzerine İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yasal işlem açıklaması yaptı.
 
İşte İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklama:
 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü hasta haklarına, hasta bilgilerinin gizliliğine ve kişisel verilerin korunması ile özel hayatın mahremiyetine büyük hassasiyet göstermektedir. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde görevli Araş. Gör. Pınar Türkoğlu hakkında, kişisel sosyal medya hesabında yer alan bir fotoğraf paylaşımı ile ilgili İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce 05.03.2019 tarihinde disiplin ve cezai açıdan gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla sunarız.
 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

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