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Doktora darp olayında 3 tutuklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'daki özel bir tıp merkezinde görevli doktora saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi. İtiraz sonrası tekrar gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA29 Haziran 2022 Çarşamba 14:06 - Güncelleme:
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Bakan Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktor Şeyhmus Baraj'a saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi. Koca, Twitter hesabından, "Urfa'dan yeni haber. Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir" paylaşımında bulundu. Yapılan açıklamanın ardından, savcılık kararıyla gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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