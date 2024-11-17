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Doktora şiddetin bedeli ağır oldu: Cezaevine gönderildi

İstanbul'da Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde doktora saldıran şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA17 Kasım 2024 Pazar 18:05 - Güncelleme:
Doktora şiddetin bedeli ağır oldu: Cezaevine gönderildi
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Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde 10 Kasım'da görevli doktor M.N.M.'ye saldıran A.S.A. yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin bir süre önce aynı hastanede tedavi gören babasının öldüğü, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiği, saldırıya uğrayan doktorun ise şüphelinin babasının tedavi sürecinde yer almadığı tespit edildi.

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