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Doktorla tartışan hastaya ibretlik ceza: Üç kamu hastanesinde çocuklara 'balon dağıtacak'

Antalya'da bir doktor 'ilaç yazma' tartışması yaşadığı hastadan şikayetçi oldu. Doktor ile hasta arasında uzlaşma sağladı. Uzlaşmaya göre şüpheli 'sağlık çalışanlarını tehdit etmeme' sözü ve üç kamu hastanesinde çocuklara 'balon dağıtma' şartıyla yargılanmaktan kurtuldu.

DHA05 Mart 2020 Perşembe 12:33 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 12:33

Olay, geçen aylarda Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki Borsa Semt Polikliniği'nde meydana geldi. Hasta E.Ö. ile görevli doktor N.V.A. arasında 'ilaç yazma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Doktor N.V.A., kendisini "Sen kimsin? Nerelisin? Onu söyle bana. Seni bu koltukta oturtacağımı mı sanıyorsun? Bu iş burada bitmez" diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle E.Ö. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili E.Ö. hakkında başlatılan soruşturma dosyası, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırmacı Gülsüm Himtaş'ın irtibata geçtiği taraflar anlaşabileceklerini bildirdi.

Şüpheli, şikayetçi doktorun, 'sağlık çalışanlarını tehdit etmeme' sözü ve üç kamu hastanesinde çocuklara 'balon dağıtması' şartını kabul etti. Yazılı olarak sağlık çalışanlarını tehdit etmeyeceğini belirten E.Ö, üç devlet hastanesinde 08.00- 16.00 saatlerinde 30'ar balonu çocuklara dağıtarak yargılanmaktan kurtuldu.

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