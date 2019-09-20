Doktorlara Fırat’ın doğusu için sefer görev emri çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınırda tüm hazırlıklarını tamamlarken, Erdoğan ise güvenli bölge konusunda iki hafta içinde bir gelişme olmaması halinde Türkiye’nin kendi harekat planını devreye sokacağını belirterek, operasyon sinyali verdi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken TSK’nın yanı sıra Sağlık Bakanlığı’nın da operasyon ihtimaline karşılık hekim ve sağlık personeli görevlendirmesi yaptığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 18 il müdürlüğüne yazı göndererek çok sayıda hekimi Şanlıurfa ve Mardin’de görevlendirdi. Resen yapılan görevlendirmelerin, 20 Ağustos-20 Ekim tarihlerini kapsadığı belirtilen yazıda “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye bölgesine yapılması planlanan sınırdışı askeri harekat kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan organizasyona destek vermek amacıyla” yapıldığı yer aldı. Önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı ve TSK’ya ait mevcut mevzilerin beton bloklarla güçlendirildiği Akçakale sınır hattına, dün sabah saatlerinde ambulansla sağlık ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi sevk edildi.