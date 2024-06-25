Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi doktorlarının ilaç şirketinin piyasaya sürdüğü ilaçları hastaların reçetelerine yazdıkları ve her bir ilaç için mümessilden ilaç parasının yarısını aldıkları iddia edildi.

KUĞU EMOJİSİ DETAYI

Doktorların hastaların reçetelerine yazdıkları ilaçların kupürlerini toplayarak ilaç mümessiline WhatsApp aracılığıyla attıkları, bazı doktorların her bir kupür için kuğu emojisi gönderdikleri öğrenildi. Bolu'da ilaç mümessili olarak çalışan T.Ş., ilaç paralarının yarısını aldıkları iddiasıyla doktorlar hakkında 5 Haziran tarihinde Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) şikayette bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sağlık Bakanlığı da T.Ş'nin şikayetini İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk etmesinin ardından İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi doktoru U.G. ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde görevli ortopedi doktorları H.K., R.Ö. ve M.T. hakkında soruşturma başlatıldı.

"KANI HEMŞİRE ALIYOR BANA VERİYORDU"

İlaç mümessili T.Ş., başlatılan soruşturma kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'nde ifade verdi. T.Ş'nin ifade tutanağına yansıyan iddialarında, "Hyalüronik Asit ve PRP işlemleri sonrası FTR uzmanı ve ortopedi uzmanlarıyla buluşarak alınan paranın yüzde 50'sini taraflarına veriyordum. Uzman Doktor U.G. Hyalüronik Asit kupürlerini topluyordu. Benimle buluştuğu günlerde kupürleri bana veriyordu. Ben de kupür karşılığı yüzde 50'sini ona veriyordum. U.G. para alma işlemine halen devam etmektedir. PRP işlemlerinde ise hasta direkt beni arıyordu. Kanı hemşire alıyor, bana veriyordu. Ben PRP hazırlamasını tamamlayıp hekime bilgi veriyordum. Hekim gelip hastaya PRP işlemini uyguluyordu. Hasta işlem bittikten sonra hastaneden ayrılmadan önce nakit olarak veya IBAN numarasından tarafıma havale ile para gönderiyordu. Yine paranın yüzde 50'sini hekime elden veriyordum. Yaklaşık 2-3 yıldır kupür toplamak yerine WhatsApp'tan bana mesaj atıyorlardı. R.Ö. kuğu emojisi atıyordu" diye konuştu.