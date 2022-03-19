Doktoru darp ettiği iddiasıyla açığa alınan uzman çavuş görevine iade edildi

DHA 19 Mart 2022 Cumartesi 15:33 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 15:34

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Akdağlı, 14 Mart'ta saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Akdağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli doktor Tahir Tarımer ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarımer, tartışma sırasında Akdağlı, tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp Akdağlı'dan şikayetçi oldu. Ali Akdağlı da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi konulan Akdağlı ameliyat edildi.

'ULTRASON ÇEKTİRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Doktor Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatarak, "Hasta, apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş Ali Akdağlı, sağlık çalışanlarının, "Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz" sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Akdağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

'KAMUOYUNDA HAKSIZ ŞEKİLDE LİNÇ EDİLDİM VE İFTİRAYA UĞRADIM'

Gözaltına alınan uzman çavuş Ali Akdağlı, polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan Akdağlı, apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen Akdağlı, polis tarafından yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. Akdağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, ifadesinde, "Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akdağlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, tedbiren açığa alınan Akdağlı hakkında idari soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI DİKKATE ALINDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı'nın olayın ardından yaptığı açıklamada, kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarının işlediği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi. Açıklamada, "Dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnat olunan suçların vasıf ve mahiyetiyle, mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınıp şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Uzman çavuşun doktoru darp ettiği iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı

PEŞİNDEN GİDİP İTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olaya dair, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren doktor Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen uzman çavuş Akdağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı. Görüntülerin ardından hastane yönetimi doktor Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan uzman çavuş Akdağlı, doktor Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Muğla Valiliği'nin talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından uzman çavuş Ali Akdağlı hakkında başlatılan idari soruşturma tamamlandı. Soruşturmada olay gününün güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi doğrultusunda rütbeli personelin suçsuz olduğu değerlendirildi. Görevine iade edilen Akdağlı'nın hafta içinde mesaisine başlayacağı öğrenildi.