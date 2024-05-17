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  • Doktorun kafasına tekme attığı iddia edilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Bakın neden yapmış
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Doktorun kafasına tekme attığı iddia edilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Bakın neden yapmış

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde doktorun kafasına tekme attığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli Burak Özkul'un ifadesine ulaşıldı.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 17:24 - Güncelleme:
Doktorun kafasına tekme attığı iddia edilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Bakın neden yapmış
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Özkul, savcılıktaki ifadesinde, trafik kazası geçiren kardeşinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirildiğini, kendisinin de bu sebeple buraya geldiğini, sedyede olan kardeşiyle doktor odasına girmek istedikleri sırada doktorun kendisini sinirli şekilde uyardığını öne sürdü.

Beklemeye başladıklarını, bu sırada doktorun başka kişilerle tartıştığını iddia eden şüpheli, "Sedyeyi içeri çekmek istediğimde doktor sedyeyi ittirerek engel oldu." dedi.

Şüpheli Özkul, olayın devamında doktorun kendisine küfür ettiğini savunarak, "Bunun üzerine sinirlenerek doktoru ittirdim. Doktorun kafasına doğru hamle yapmadım. Zaten hemen güvenlikler içeri girdi, bizi ayırdı. Bize küfür ettiği için doktordan şikayetçiyim." diye konuştu.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

Eyüpsultan'da 10 Mayıs'ta motosiklet kazasında yaralanan Enes Mehmet Özkul, tedavi için Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü.

Ortopedi bölümü kırmızı alanda muayene edilen yaralının yakını olduğu öğrenilen Burak Özkul ile doktor Orkun Aşık arasında çıkan tartışma büyümüş, sedyeden kalkan yaralı Enes Mehmet Özkul da doktor ve diğer kişilerle kavga etmeye başlamıştı.

Kavga, güvenlik görevlileri ile hastane polisinin araya girmesiyle sonlandırılırken, olaya karışan Enes Mehmet Özkul ile Burak Özkul gözaltına alınmış ve sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir tanığın aleyhine ifade vermesi üzerine Burak Özkul hakkında yeniden gözaltı kararı vermiş, savcılıkça ''kasten yaralama'' suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Özkul tutuklanmıştı.

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