İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Doktorun kahreden ölümü! Ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
Güncel

Doktorun kahreden ölümü! Ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi

Manisa'da özel bir hastanede görev yapan doktor, ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

IHA7 Aralık 2025 Pazar 14:48 - Güncelleme:
Doktorun kahreden ölümü! Ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
ABONE OL

Manisa'nın Salihli ilçesinde ameliyat yaparken kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti.

Salihli ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İzzettin Türkarslan (55), dün akşam ameliyathanede hastasıyla ilgili bir operasyon gerçekleştirdiği esnada aniden fenalaştı. Türkarslan'a ilk müdahaleyi görev yaptığı hastanedeki meslektaşları yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan İzzettin Türkarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANE ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Op. Dr. İzzettin Türkarslan için görev yaptığı hastane önünde düzenlenen törende meslektaşları, hastane çalışanları ve sevenleri gözyaşı döktü. Türkarslan'ın cenazesinin ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Denizli'de toprağa verileceği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.