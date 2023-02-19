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Dolandırıcı 'insafa' geldi: Ben depremzede dolandıramam

Elazığ'da iddiaya göre sahte araç kiralama firması üzerinden dolandırıcılık yapan kişi, araç kiralamak isteyenin depremzede olduğunu fark edince dolandırmaktan vazgeçti. Dolandırıcının mesajlaşmalarda 'Ben depremzede dolandıramam. Araç kiralama dolandırıcısı çok var. Dikkatli olun. Sahte sitelere paranızı kaptırmayın.' diyerek uyardığı görüldü.

19 Şubat 2023 Pazar 17:23 - Güncelleme:
Dolandırıcı 'insafa' geldi: Ben depremzede dolandıramam
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık deprem felaketinin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'dan depremzedeler Elazığ'a akın etti.

Elazığ'da iddiaya göre bir depremzede, araç kiralamak için internet sitesinden bulduğu bir araç kiralama firması ile telefonda görüşerek, mesajlaşmaya başladı.

Dolandırıcı ile vatandaş arasındaki diyalog dikkat çekti. Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu anlayan dolandırıcı mesajda, "Hocam biz dolandırıcıyız. Ben depremzede dolandıramam. Araç kiralama dolandırıcısı çok var. Dikkatli olun. Sahte sitelere paranızı kaptırmayın. Havale ve EFT ile sakın para atmayın. Allaha emanet olun." yazdı.

Dolandırıcı ayrıca güvenli sitelerin linklerini de depremzedeye göndererek, dikkatli olması konusunda uyardı.

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