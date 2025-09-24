İSTANBUL 26°C / 18°C
Güncel

Türk vatandaşlığı için muvazaalı satış yapan çete çökertildi! Mal varlıklarına el kondu

Yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için 'Muvazaalı Gayrimenkul Satışı Yapan' organize suç örgütü çökertildi. 106 kişi yakalandı. Şüphelilerin mal varlığına el kondu.

24 Eylül 2025 Çarşamba 08:17
Türk vatandaşlığı için muvazaalı satış yapan çete çökertildi! Mal varlıklarına el kondu
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için "muvazaalı gayrimenkul satışı" yapan organize suç örgütünün çökertildiğini, 106 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımda, İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Operasyonlarda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 106 kişinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi. Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı. Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarına el konuldu. Valimizi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığını, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğümüzü, MASAK çalışanlarını ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

