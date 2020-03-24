Dolandırıcı 'sahte başkomiser' yakalandı

AA 24 Mart 2020 Salı 16:40 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 16:40

Dolandırıcılık olayının ardından çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli A.T'nin (17) taksi ile Tokat'a kaçtığını belirledi.

Oradan da başka bir ile kaçma hazırlığında olan şüpheli, Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince dolandırdığı altınlarla yakalandı.

Sivas'a getirilen ve emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- OLAY



İstiklal Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Seray Y'yi (25) dün telefonla arayarak kendisini "başkomiser" olarak tanıtan kişi, genç kıza bir soygunda annesi ve babasının kimlik bilgilerinin çıktığını söylemiş, evlerinde arama yapacaklarını belirterek, altın varsa gelip alacaklarını aksi takdirde aramada çıkması durumunda el koyacaklarını belirtmişti.



Bunun üzerine Seray Y. ve annesi Turunç Y. evlerine gelen ve kendisini polis olarak tanıtan kişiye bilezik, küpe, kolye ve yüzükten oluşan yaklaşık 20 bin lira değerindeki altını teslim etmişti.

