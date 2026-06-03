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Dolandırıcılara darbe: 17 ilde düğmeye basıldı

İçişleri Bakanlığı, 'Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine' yönelik 17 ilde polis ekiplerince icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 503 şüpheliden 261'inin tutuklandığını bildirdi.

IHA3 Haziran 2026 Çarşamba 11:24 - Güncelleme:
Dolandırıcılara darbe: 17 ilde düğmeye basıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 17 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine' yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı toplamda 985 Milyon 507 Bin TL dolandırdığı tespit edilen 503 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 261'i tutuklandı. 242'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK raporlarına istinaden, şüphelilerin banka hesaplarında 1 Milyar 135 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, güzellik merkezlerinde fahiş bedelli sözleşme imzalatarak, iş bulma vaadiyle, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

  • dolandırıcılık
  • operasyon
  • gözaltı

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